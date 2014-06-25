Росія не пустила до Криму українську картоплю

Інспектори Управління Россільгоспнагляду по Криму і м. Севастополь не пустили на територію півострова з материкової України 10 автомобілів з продовольчою картоплею, загальною вагою 7,5 тонн.

Про це повідомляє прес-служба Россільгоспнагляду.

«Всупереч запровадженим Россільгоспнаглядом тимчасовим обмеженням на поставку продовольчої картоплі з України в Російську Федерацію, співробітниками відомства за останню добу зафіксовано декілька спроб ввезення небезпечної продукції на територію півострова», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, тимчасові обмеження на постачання продовольчої картоплі з України введені Россільгоспнаглядом 16 червня.

Причиною росіяни назвали неблагополучну фітосанітарну ситуацію по золотистій картопляній нематоді на території України.

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Згідно з повідомленням українського Мінагропроду, за підсумками перевірки партій картоплі, які були поставлені в РФ, карантинні організми не були виявлені.