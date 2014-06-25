Експорт української сільгосппродукції до Росії впав на 30%

Падіння обсягу експорту української сільськогосподарської продукції на ринок Російської Федерації за 5 місяців 2014 року становить більш як 30%.

Про це напередодні засідання уряду повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

«Боюся навіть називати цю цифру. Близько 30% - падіння експорту до Російської Федерації порівняно з аналогічним періодом минулого року», - сказав Швайка. - Це страшні цифри. Це зменшення виробництва. Зменшення закупівельних цін на молоко, якщо йдеться про молочну продукцію. Це забій худоби, якщо мова про велику рогату худобу».

При цьому міністр зазначив, що зараз в Україні не виключений дефіцит свинини, оскільки значна частина великих свинокомплексів розміщувалася саме в Донецькій області. «У зоні ризику у нас зараз може бути свинина», - сказав міністр, але не уточнив, наскільки критичною може бути ця ситуація.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму і початку військового конфлікту між Україною і Росією, Россільгоспнагляд запровадив безліч обмежень на поставку української продукції до Росії.

Зокрема, Россільгоспнагляд з 16 червня запровадив тимчасові обмеження на ввезення продовольчої картоплі з України до Російської Федерації у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкта - золотистої картопляної нематоди.

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Наприкінці березня Россільгоспнагляд заявив про стурбованість результатами лабораторних перевірок товарів ряду українських виробників молочної й м'ясної продукції і попередив про можливість запровадження обмежень на експорт їх продуктів до РФ.