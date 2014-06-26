Аграрії окупованого Криму в паніці - нікуди продавати зерно

В цьому році урожай ранніх зернових культур в окупованому Криму майже в 2,5 рази перевищує показники двох попередніх років, але не вирішено питання, куди продавати надлишки.

Про це на прес-конференції заявив нелегітимний міністр аграрної політики і продовольства Криму Микола Полюшкін, передають "Новини Криму".

«Врожай у цьому році майже в 2,5 рази краще, ніж був у попередні 2 роки, але тоді у нас були аномальні погодні умови», - сказав Полюшкін, додавши, що ситуацію в цьому році «врятували дощі, які йшли з кінця травня».

Читайте такожКримчани втратили право на безкоштовне отримання земельної ділянкиВарто нагадати, агропромисловим підприємствам півострова рекомендують не реалізовувати весь урожай зерна через низькі закупівельні ціни у місцевих зернотрейдерів.

За даними міністра, в цьому році врожайність ранніх зернових склала 24 центнери з гектара, а очікуваний валовий збір може скласти близько 1,1 млн т.

Полюшкін додав, що вже зараз виробники готові продавати ячмінь, однак поки що це залишається проблемою.

Читайте такожЄС заборонив імпорт товарів з Криму без сертифіката українського«Вже зараз сільгоспвиробники готові продавати ячмінь, але з цим у нас проблема, - сказав нелегітимний міністр. - Ми будемо вирішувати її на робочому зерновому форумі. Швидше за все, продавати зерно ми будемо всередині Криму. Такі культури як фуражний ячмінь можуть бути затребувані в країнах Південно-Східної Азії, країнах Близького Сходу та Північної Африки».

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