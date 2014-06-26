В Україні фальсифікують близько 70% масла - експерти

Найбільше в Україні фальсифікується молочна продукція, зокрема, близько 70% масла в країні не відповідає стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції "Якість та безпечність харчової продукції в Україні" заявила голова громадської організації "Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів" Ірина Кравченко.

"Найбільше все-таки фальсифікується молокопродукція на території України. Ми постійно, кожен місяць відбираємо до 40 зразків масла, щоб побачити, які виробники і як ставляться до виробництва цієї продукції. До 70% масла в Україні фальсифікується", - повідомила Кравченко.

За її словами, серед відібраних зразків масла часто немає не тільки цього продукту, але і навіть спредів.

"За найнижчою ціною продається не масло і навіть не спред. Молочного жиру там взагалі немає. У маслі має бути 100%, а в спредах - 25%, проте ми знаходили 12-13% молочного жиру. Це вже навіть і не спред. Ви розумієте, до чого прийшли виробники в гонитві за прибутками", - зазначила Кравченко.

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Експерт повідомила, що результати перевірок, проведених громадською організацією, завжди спрямовуються в уповноважені органи - Державну інспекцію захисту прав споживачів, Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, Антимонопольний комітет, прокуратуру та інші служби.

"Коли я отримую листа з відписками, яка робота зроблена, стає смішно. ... Контролюючі органи повинні більш ретельно дослідити. Я розумію, що недостатньо коштів, а також є складна процедура, яку зробили такою зацікавлені особи",- сказала вона.

Кравченко також повідомила, що громадська організація має намір найближчим часом перевірити на відповідність стандартам алкогольну продукцію, зокрема, вино, а також фрукти і овочі, в яких, за її даними, нітрати на сьогоднішній день часто перевищують 30-50%.

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Як повідомляв УНІАН, раніше центр експертиз "Тест" повідомив, що в Україні 20-25% молочної продукції фальсифікуєтьсяз допомогою рослинних жирів, причому найчастіше не великими, а дрібними виробниками.

За даними Держстату, виробництво рідкого молока, молоковмісних продуктів і вершкового масла в Україні в січні-травні 2014 року продовжує зростати, в той час як обсяги виробництва йогуртів, сирів скорочуються з початку року.