На тютюнових підробках Україна втратила понад 2 млрд гривень

Про це заявила представник офісу з юридичних питань Генерального секретаріату ІНТЕРПОЛ Розелла Манжон (Rosella Mangion) на конференції «Стимулюючи і захищаючи інтелектуальну власність в Україні».

"На жаль, виробництво підробленої продукції і піратство не розглядаються як серйозні злочини в національному законодавстві деяких країн. Але міжнародна організована злочинність часто залучена до нелегальної торгівлі і навіть виробництва підроблених товарів. Величезні прибутки від торгівлі підробленої продукції йдуть на фінансування інших видів незаконної діяльності", - впевнена Розелла Манжон.

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За словами представника ІНТЕРПОЛУ, міжнародна організована злочинність найбільш активна в торгівлі наркотиками, ліками та тютюновими виробами.

"У 2012 р. Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла Протокол про ліквідацію нелегальної торгівлі тютюновими виробами. І це не випадково: злочинність зацікавлена в нелегальній торгівлі цим товаром. Тютюнову продукцію легко перевозити, маскувати. До того ж ризики вкрай незначні, оскільки злочини у сфері порушень інтелектуальної власності (підроблення марок і брендів) не передбачають серйозних покарань, але при цьому приносять величезний прибуток", - пояснює Розелла Манжон.

Зі схожими викликами, на думку представника ІНТЕРПОЛ, стикається і уряд України.

Щоб посилити ефективність боротьби з нелегальним обігом підакцизних, і зокрема, тютюнових виробів Розелла Манжон пропонує Україні, насамперед, ратифікувати згаданий Протокол ВООЗ про ліквідацію нелегальної торгівлі тютюновими виробами.

"Ратифікація Протоколу створить цілісну структуру з боротьби з цим злочином. Принцип «track and trace» (відстеження руху товарів) важливий не тільки для забезпечення безпеки легальної ланцюжка поставки продукції, але і для розслідування злочинів у сфері нелегальної торгівлі", - пояснює Розелла Манжон.

Ще одним ефективним механізмом, на її думку, є відстеження компонентів, які використовуються у виробництві товару. Наприклад, якщо мова йде про тютюнову продукцію, більш жорстке регулювання продажу сигаретного паперу, фільтрів допоможе зробити боротьбу з підробками та нелегальною продукцією більш ефективною.

Також, на думку представника Інтерполу, вкрай важливо, щоб законодавство передбачало конфіскацію виручки, отриманої від продажу підроблених товарів.

"Прибуток - це головний стимул для залучення кримінальних груп в контрафактний бізнес. Тому конфіскація нелегальних доходів вкрай важлива. Для України настав час діяти", - упевнена представник офісу з юридичних питань генерального секретаріату ІНТЕРПОЛ Розелла Манжон.