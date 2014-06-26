Ринок ЄС зможе компенсувати Україні втрату ринку Росії - експерт

Створення зони вільної торгівлі з ЄС дасть змогу Україні нарощувати постачання сільгосптоварів до Євросоюзу на 10-15% щорічно.

Про це під час круглого столу в УНІАН заявив заступник генерального директора «Української аграрної конфедерації» Олександр Ярославський.

«За нашими прогнозами, за рахунок лібералізації ринку ЄС українська продукція нарощуватиме експорт близько 10-15% на рік», - заявив Ярославський.

За його словами, зростання постачань відбуватиметься як за рахунок ринку ЄС, так і ринків третіх країн, які приймають рішення на підставі цього ринку.

Експерт висловив упевненість, що в перспективі ринок ЄС зможе компенсувати Україні втрату ринку Росії.

«У нас серйозно постраждав ринок шоколаду і какао-бобів, скоротився і ринок сиру, але це не критично», - сказав Ярославський.

Він відзначив, що основною проблемою для вітчизняних сільського господарства і харчової промисловості є невідповідність нашої продукції європейським стандартам і відсутність необхідних сертифікатів якості.

Серед товарів сільського господарства лише 64% продукції відповідає європейським нормам, а в харчовій промисловості лише 40%, наголосив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз планують 27 червня підписати економічну частину Угоди про асоціацію, включаючи договір про всеосяжну зону вільної торгівлі.

Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС. За оцінками експертів, збільшення експорту продукції сільського господарства в рамках лібералізації торгового режиму з Європейським Союзом принесе Україні 340 млн. євро на рік.

Загальний економічний ефект для українських експортерів у зв'язку з відміною або зниженням митних тарифів ЄС у рамках угоди про асоціацію України і ЄС оцінюється на рівні 487 млн. євро на рік.