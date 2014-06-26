У Сумах ціна продажу упаковки солі через ажіотаж зросла до 8 грн



Як передає кореспондент УНІАН, на прохання Сумської міської ради цінову ситуацію на ринку солі в регіоні дослідило Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

Згідно із офіційним повідомленням тервідділення АМКУ, в обласному центрі спостерігається дефіцит солі в окремих магазинах міста та стрімкого зростання роздрібних цін на сіль.

«Так, якщо до цього роздрібна ціна на сіль в упаковці вагою 1,5 кг навіть у супермаркетах не перевищувала 3 грн, наразі у палатках на ринках сягнула 8 грн. В супермаркетах же ціни тримаються на попередньому рівні», – наголошується в повідомленні.

Читайте такожУ Сумах жителі міста за добу скупили всі запаси солі в магазинах

Територіальне відділення дослідило фактичний стан речей та встановило, що виробник солі – ДП «Артемсіль» працює у звичайному режимі, поставки продукції в усі області України здійснюються згідно із раніше узгодженими планами, потреби покупців задовольняються вчасно і у повному обсязі, про що свідчить офіційна заява цього підприємства на власному сайті. Підприємство заявило, що чутки про припинення його діяльності є безпідставними. При цьому слід зазначити, що відпускна ціна на сіль уже тривалий час залишається стабільною (1,23 грн. за упаковку 1,5 кг солі), і до того ж підприємство найближчим часом не планує її підвищення.

Офіційним представником ДП «Артемсіль» в Сумській області є ТОВ «Торговий дім «Плюс», яке також не припиняло відпуск солі у торгову мережу області, не підвищувало оптово-відпускну ціну та не планує її підвищувати самостійно – ціна може підвищитись лише у разі підвищення ціни виробником. Зокрема, оптово-відпускна ціна на сіль фасовану (по 1,5 кг) товариством встановлена на рівні 2,04 грн. У товариства була достатня кількість солі на залишку, днями очікується надходження вагону (67 тонн) солі від ДП «Артемсіль».

Звертає на себе увагу той факт, що у травні поточного року обсяг відпуску солі регіональним представником в середньому за день складав 3 087 т, у червні (з 1 до 20 червня) – 3 077 т, у період з 23 по 26 червня – 6 026 т, тобто за 4 дні обсяги продажу солі подвоїлись.

«Отже, наразі сіль наявна у достатній кількості як у ДП «Артемсіль», так і у його офіційного представника в Сумській області, а оптово-відпускні ціни на зазначений товар тривалий час залишаються стабільними. Разом з тим в останні дні обсяги закупки солі «роздрібниками» у регіонального представника виробника збільшились до небувалих розмірів партій закупки, оскільки цей товар під впливом чуток в паніці «змітається» з полиць магазинів та на ринках. Тож чутка про те, що в Донецькій області підірвали ДП «Артемсіль», створила ажіотажний попит на сіль, що призвело до встановлення економічно необґрунтованої роздрібної ціни на неї, яка в 4 рази перевищує оптово-відпускну ціну регіонального представника виробника», – наголошує тервідділення АМКУ.

При цьому відомство зазначає, що обласний ринок роздрібної торгівлі сіллю є конкурентним, позаяк представлений великою кількістю суб’єктів господарювання, тож органи АМКУ не мають законних підстав кваліфікувати дії гравців цього ринку як зловживання монопольним (домінуючим) становищем. Втім одночасне суттєве підвищення роздрібних цін на сіль на тлі ажіотажного попиту на цей товар, викликаного розповсюдженням чуток про дефіцит солі в Україні, за певних умов може розглядатись органами АМКУ як цінова змова, і за таке порушення конкуренційного законодавства передбачені штрафні санкції.

«Попереджаємо суб’єктів господарювання про невідворотну відповідальність за вчинення порушення по одночасному встановленню зависоких роздрібних цін на сіль, для чого відсутні об’єктивні причини. Пересічних громадян просили б не піддаватися на паніку, не скуповувати сіль десятками кілограмів, не створювати підґрунтя для встановлення захмарних роздрібних цін на цей товар, оскільки солі достатньо на складах, а її виробник ДП «Артемсіль» працює у звичайному режимі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах жителі міста за добу скупили в магазинах всі запаси солі. У зв`язку з ажіотажем у деяких магазинах Сум були виставлені таблички «Не більше двох пачок солі в один чек». Спровокувала такий ажіотаж інформація про те, що ДП «Артемсіль» нібито припиняє поставки цього продукту.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, такий самий ажіотаж спостерігається і в інших населених пунктах області. Так, наприклад, у місті Шостка при вході в магазини вивішені оголошення «Солі немає».

У свою чергу, мер Сум Олександр Лисенко заявив, що ажіотаж на сіль в обласному центрі – штучний. За його словами, він розмовляв з керівництвом ДП «Артемсіль», і там зазначили, що підприємство працює стабільно, і має на складах, щонайменше, річний запас солі.

Міська влада Сум також звернулася до територіального відділення Антимонопольного комітету України з проханням з`ясувати, хто сіє паніку на ринку.