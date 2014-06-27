Росія забракувала молочну продукцію ще двох українських виробників

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) із 30 червня обмежив поставки до Росії молочної продукції виробництва Роменського молочного комбінату (Сумська обл., входить до групи «Мілкіленд») і Баштанського сирзаводу (Миколаївська обл., група «Молочний альянс»).

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Згідно з повідомленням відомства, причиною обмеження стало виявлення в сирах Баштанського сирзаводу залишків антибіотиків тетрациклінової групи, а в продукції Роменського молочного комбінату – сальмонели, бактерій групи кишкової палички, мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ).

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Як повідомляв УНІАН, у квітні Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філіал «Охтирського сиркомбінату», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський маслоробний комбінат» і «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю технічному регламенту на молоко й молочну продукцію. Слідом за Росією аналогічне рішення ухвалив Казахстан.

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13 травня Россільгоспнагляд ввів тимчасові обмеження на поставки продукції Пирятинського сирзаводу до РФ.

На початку червня Россільгоспнагляд запровадив режим посиленого лабораторного контролю над молочною продукцією виробництва Роменського молочного комбінату й Баштанського сирзаводу.