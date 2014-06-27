Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало дорожче

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-травні 2014 року зросли на 4,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила Державна служба статистики.

При цьому в травні поточного року витрати на агровиробництво збільшилися на 2,4% порівняно з квітнем. Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції минулого місяця збільшилися порівняно з квітнем на 2,2%, тваринницької - на 2,7%.

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У Держстаті повідомили, що в травні обсяг витрат на матеріально-технічні ресурси промислового виробництва, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, зріс на 0,4%, а на матеріальні ресурси сільськогосподарського походження - на 5%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільгосппродукції в Україні у 2013 році зросли порівняно з 2012 роком на 1%.