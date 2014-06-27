Росія продовжила термін ввезення українських товарів до Криму через загрозу дефіциту продуктів

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) продовжило до 1 жовтня термін ввезення на територію окупованого Росією Криму товарів за ветеринарними посвідченнями, виданими Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Россільгоспнагляду.

«З урахуванням звернень господарюючих суб'єктів і аби уникнути виникнення дефіциту продовольства до 01 жовтня 2014 року допускається ввезення підконтрольних Россільгоспнагляду товарів за ветеринарними посвідченнями, виданим компетентним органом України», - сказано в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначають, що ввезена за такими дозволами підконтрольна продукція має використовуватися лише на території Криму й Севастополя.

Згідно з інформацією на сайті, раніше такий порядок ввезення діяв до 1 липня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму й у березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд не раз повертав в Україну партії продовольства, що слідували до Криму. Разом із тим, українські експерти зазначають, що відмова Криму від українського продовольства може призвести до дефіциту продуктів харчування на півострові, оскільки він більш ніж наполовину залежить від їх поставок із материкової України.