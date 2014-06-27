Міністр пояснив, яку продукцію українські аграрії вже готові постачати до ЄС

Ключовими продуктами українського експорту, які можуть бути поставлені на ринок Європейського Союзу вже найближчим часом у рамках формування зони вільної торгівлі з ЄС, стануть м'ясо птиці, яйця, зерно, комбікорми і солом'яні брикети в якості альтернативного палива.

Про це в ході брифінгу заявив міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

«Скоро буде (на європейському ринку - УНІАН) - птиця, яйця, солома для опалення, м'ясо великої рогатої худоби, зерно, комбікорми. Інша продукція проходить сертифікацію», - сказав Швайка.

Говорячи про можливу структуру експорту до ЄС, міністр наголосив, що по суті вона вже сформована, оскільки у квітні Євросоюз в односторонньому порядку відкрив свої кордони. «У нас є квоти. Частина з квот, які нам дав ЄС в односторонньому порядку, буде заповнена, частина не буде заповнена. По окремих позиціях немає узгоджених сертифікатів, і сьогодні вони пробивають собі дорогу», - зазначив міністр, наголосивши, що окремі агропідприємства пробували виходити на ринок ЄС ще з 2005 року.

«Хтось - наприклад, птахівники - почали цю роботу (з освоєння ринку ЄС - УНІАН) у 2005-2006 році та пройшли цей шлях, щоб вийти на європейський ринок», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) у поточному році зростання виручки від експорту до країн Європейського Союзу українських сільськогосподарських товарів становитиме 8,3-14,3% порівняно з 2013 роком. В абсолютних цифрах прогнозний дохід становитиме 4,8-5,1 млрд дол.

Крім того, за даними УКАБ, у результаті підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС українські експортери зможуть заощадити на сплаті мит до 140 млн євро.