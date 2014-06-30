Євросоюз закликав СОТ вирішити питання чергових заборон у Росії

Європейський Союз закликав Світову організацію торгівлі прийняти рішення в ситуації заборони Росією імпорту свиней та продуктів свинарства з ЄС.

Як повідомляє Єврокомісія, Москва заборонила постачання з країн ЄС свиней, їхнього генетичного матеріалу, свіжої свинини та деяких інших продуктів через нібито нечисельні випадки африканської чуми свиней у деяких регіонах Литви та Польщі і поблизу кордону з Білоруссю.

Читайте такожУкраїна зняла заборону на імпорт польської свинини«Євросоюз вважає, що російські обмеження на імпорт несумісні із СОТ. Інтенсивні двосторонні переговори з Москвою, які тривали впродовж останніх місяців, досі не принесли ніяких результатів. Враховуючи те, що немає ніякого рішення, ЄС прийняв рішення вдатися до процедури врегулювання суперечок СОТ, запропонувавши створення відповідної панелі», - зазначає Єврокомісія.