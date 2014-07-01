В Росії вимагають від ЄЕК введення захисного мита для молочки з ЄС та України

Союз виробників молока (Союзмолоко) подав в Євразійську економічну комісію (ЄЕК) Митного союзу заяву про проведення розслідування щодо імпорту вершкового масла, сухого молока, сиру і сирних продуктів, а також сухої молочної сироватки. Якщо ЄЕК підтвердить факт недобросовісної конкуренції з боку імпортерів, це може служити приводом для введення захисних заходів. Керівник спілки Андрій Даниленко розраховує на встановлення 30% мита, пишуть "Ведомости".

Читайте такожЄвросоюз закликав СОТ вирішити питання чергових заборон в РосіїВ останні кілька років у Росії знизилося виробництво молочної і особливо молокоємної (сир, вершкове масло і т. д.) продукції. У зв'язку з цим зростав імпорт: за даними Федеральної митної служби (ФТС), на які посилається Союзмолоко в заяві, за підсумками 2013 р. в перерахунку на молоко імпорт зріс на 20% порівняно з 2012 р. та становив 10,2 млн т. А внутрішнє виробництво стагнує. Відкриття ринку в результаті приєднання до СОТ, а також майбутнє скасування квот на виробництво молока в ЄС з 2015 р. створюють ризик подальшого кратного збільшення імпорту молочної продукції.

Читайте такожРосія призупинила ввезення української молочної продукції Інша проблема - якість ввезених товарів. "Союзмолоко" не раз висловлювало претензії до імпортної молочної продукції, особливо до ввезеної з України.

За введення загороджувальних мит раніше висловлювався і Россільгоспнагляд: він пропонував віце-прем'єру Аркадію Дворковичу розглянути можливість введення в законодавство терміна «сирний продукт» (не містить молочного жиру і білка) і заборонити ввезення таких продуктів до встановлення таких мит.