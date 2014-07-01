«Агроліга» уточнила фінансові результати за 2013 рік

11:14, 01 липня 2014
Агро
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Виручка групи компаній у минулому році скоротилася.

Валовая прибыль

Група сільськогосподарських компаній «Агроліга» (Харківська обл.) у 2013 році отримала 3,4 млн євро чистого прибутку, що на 7,3% більше, ніж у 2012 році, говориться в аудованому звіті компанії.

Згідно з документом, виручка групи в минулому році скоротилася на 3,7% порівняно з 2012 роком - до 15,4 млн євро. Валовий прибуток «Агроліги» у 2013 році зріс на 17% - до 4,3 млн євро, а EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків по кредитах) становив 4 млн євро, що на 16% менше, ніж роком раніше.

У компанії також повідомили, що 74% виручки їй вдалося створити завдяки продажу соняшникової олії, 22% - рослинницької продукції, 4% - тваринницької продукції.

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Як повідомляв УНІАН, «Агроліга» у 2012 році збільшила чистий прибуток у 1,8 разу порівняно з 2011 роком - до 3,16 млн євро. Виручка групи у 2012 році збільшилася до 16,5 млн євро, що у 2,6 разу більше, ніж у 2011 році. Валовий прибуток компанії за підсумками 2012 року зріс на 87% порівняно з 2011 роком і становив 3,17 млн євро.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агроліга» працює на українському ринку агропродукції з 1992 року. Агрохолдинг обробляє 7,2 тис. га землі на сході України, у Дворичанському районі Харківської області. Основна продукція групи компаній - соняшник, зерно пшениці та ячменю, кукурудза, ріпак, гречка та молоко.

Із 2011 року акції компанії котируються на альтернативному майданчику Варшавської фондової біржі.

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