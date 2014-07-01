У Росії віднесли продукти з України до "ризикових поставок"

Якість продукції, що поставляється з України, продовжує погіршуватися.

Про це заявила на прес-конференції керівник Росспоживнагляду Анна Попова, передає ИТАР-ТАСС.

"За результатами досліджень, проведених ще восени, продукція з України віднесена до числа ризикових поставок", - зазначила вона.

"Ми спостерігаємо погіршення якості продукції, ми змушені констатувати, що у нас збільшилася кількість негативних знахідок по сирах та молочній продукції, по овочевих консервах", - сказала Попова.

"Уся ця інформація в роботі, ми забороняємо до реалізації (цю продукцію), відкликаємо її, притягуємо до адміністративної відповідальності, але, на жаль, кількість цих фактів тільки зростає", - уточнила глава відомства.

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня Россільгоспнагляд заявив, що не виключає можливостівведення тимчасових обмежень на ввезення української продукції рослинництва через розповсюдження в Україні шкідника кукурудзи. За даними Россільгоспнагляду, в Україні шкідника виявлено на загальній площі більш як 72 тис. га.

Після анексії Криму і початку військового конфлікту між Україною і Росією Россільгоспнагляд увів безліч обмежень на постачання української продукції до Росії. Зокрема, Россільгоспнагляд з 16 червня ввів тимчасові обмеження на ввезення продовольчої картоплі з України до Російської Федерації у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкту - золотистої картопляної нематоди.

Наприкінці березня Россільгоспнагляд заявив про стурбованість результатами лабораторних перевірок товарів ряду українських виробників молочної та м'ясної продукції і попередив про можливість введення обмежень на експорт їх продуктів до РФ.