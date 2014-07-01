В РФ скасували посилений контроль продукції Миргородського сироварного комбінату

Управління Федеральної служби ветеринарноз і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) вивело з-під режиму посиленого лабораторного контролю молочну продукцію «Миргородського сироварного комбінату», який входить до складу одного з найбільших виробників цієї продукції в Україні групи « Мілкіленд».

Згідно з повідомленням на сайті відомства, відповідне рішення наббуло чинності з 28 червня.

Россільгоспнагляд запровадив режим посиленого лабораторного контролю для «Миргородського сироварного комбінату» на початку червня поточного року у зв'язку з виявленням у сирах комбінату антибіотиків тетрациклінової групи.

Довідка УНІАН. «Миргородський сироварний комбінат» збудований у Полтавській області в 1982 році. Підприємство виробляє тверді і плавлені сири, а також сухе знежирене молоко.

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Група компаній «Мілкіленд» – один з найбільших виробників молочної продукції на ринках Росії і України. Група експортує молочну продукцію до більш як 30 країн світу. В Україні групі належать десять заводів, які виробляють широкий асортимент молочної продукції, зокрема сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізовуються під торговими марками «Добряна» і «Коляда».