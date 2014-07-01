В Україні зросли акцизи на алкоголь і сигарети

В Україні з 1 липня зросли акцизи на алкоголь і тютюнові вироби.

Про це йдеться в законі No 1166-VII "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні".

Зокрема, акциз на тютюнові вироби збільшується на 25%. Специфічні ставки акцизу на сигарети без фільтра складають тепер 96,88 грн/тис. шт, з фільтром - 216,5 грн/тис. шт, на тютюнову сировину, тютюн, його замінники, тютюнові екстракти і есенції, сигари і сигарили - 272 грн/кг.

Мінімальне акцизне зобов'язання зі сплати акцизу на сигарети без фільтра зростає зі 101,6 грн/тис. шт. до 127 грн/тис. шт, з фільтром - з 231,7 грн/тис. шт. до 289,63 грн/тис. шт.

Адвалорна ставка на тютюнові вироби зберігається на рівні 12%.

Ставка акцизного податку на спирт, спиртові дистиляти, алкогольні напої також підвищилася на 25% - з 56,42 до 70,53 грн за літр 100% спирту.

Верховна Рада 10 квітня проголосувала за підвищення ставок акцизу на міцні алкогольні напої з 1 липня замість очікуваного раніше 1 вересня 2014 року, як це було передбачено законом.

Ставка акцизу на кріплені вина і вермути збільшилася до 3,58 грн/л з 2,86 грн/л, а на ігристі вина - до 5,2 грн/л з 4,16 грн/л.

Нагадаємо, акциз на пиво в країні з 1 травня 2014 року зріс на 42,5% - до 1,24 грн/л.

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Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховна Рада з другого разу прийняла закон "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні", запропонований Кабміном Арсенія Яценюка.