Україна збільшила експорт зерна на 42%

Українські аграрії, за попередніми даними, у 2013/2014 маркетинговому році (МР, липень 2013 р. - червень 2014 р.) поставили на зовнішні ринки 32,4 млн тонн зернових, що на 42,1% більше, ніж у попередньому сезоні, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте такожУ Криму простоюють зернові термінали

Згідно з повідомленням, завершився МР Україна експортувала 9,4 млн тонн пшениці, 20,1 млн тонн кукурудзи, 2,5 млн тонн ячменю.

Також у Мінагропроді повідомили, що найближчим часом планується підписання меморандуму про взаєморозуміння між міністерством та експортерами зерна, що регламентує взаємодію між учасниками ринку і міністерством у новому 2014/2015 МГ.

Як повідомляв УНІАН, урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.