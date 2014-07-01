Мінімальні ціни на молоко пропонують встановлювати державі

Народні депутати Михайло Головко та Ігор Сабій (обидва – фракція ВО «Свобода») пропонують Верховній Раді внести молочну сировину до переліку об'єктів державного цінового регулювання, тим самим встановивши мінімальні закупівельні ціни на неї.

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Відповідну пропозицію закріплено законопроектом №4194а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко)», зареєстрованим 27 червня.

Згідно із законопроектом, мінімальні закупівельні ціни на молоко сорту екстра пропонується встановити на рівні 5 грн/л, вищого сорту – 4,5 грн/л, першого сорту – 4,25 грн/л, другого сорту – 4 грн/л.

Законопроект також припускає, що діятиме мінімальна закупівельна ціна для всіх виробників молока і молочної сировини – юридичних осіб всіх форм власності, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств.

Необхідність державного регулювання вартості молочної сировини депутати пояснюють вкрай низькими закупівельними цінами на молоко, особливо на те, яке вироблене в господарствах населення. За даними парламентаріїв, переробники скуповують молоко у селян за 1,5-4 грн/л.

«Зазначені факти є неприпустимими і свідчать про спробу деяких представників молокопереробної галузі збільшити свої прибутки за будь-яку ціну, навіть шляхом фактичного розорення і повної демотивації жителів села до діяльності, пов'язаної з виробництвом молока і молочної сировини», - зазначають депутати в пояснювальній записці до законопроекту.

Встановлення мінімальних закупівельних цін на молоко на запропонованому рівні, на думку нардепів, зробить виробництво молока цікавішим для селян і агрокомпаній.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році депутати також пропонували Верховній Раді надати право Кабінету міністрів встановлювати мінімальні закупівельні ціни на молочну сировину, проте тоді ця пропозиція була розкритикована в експертному середовищі.

За даними Держстату, виробництво молока в Україні в 2013 році зросло на 1,1% порівняно з 2012 роком - до 11,5 млн. тонн.