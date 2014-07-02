В Україні скасували норму щодо формування регіональних запасів зерна

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення 1 липня проголосували 250 із 329 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом скасовані окремі положення Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», які регламентують формування та використання регіональних ресурсів зерна.

Зокрема, скасовується норма про те,що регіональні ресурси зерна формуються шляхом укладення угод на акредитованих біржах за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в межах визначених ними обсягів. А також про те,що уряд Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, здійснюють моніторинг наявності продовольчого і фуражного зерна та визначають поточний і прогнозний рівень забезпеченості ним. У разі недостатнього рівня забезпеченості зерном уряд Автономної Республіки Крим та місцеві органи виконавчої влади формують свої регіональні ресурси на конкурентних засадах через акредитовані біржі, а контроль за формуванням регіональних ресурсів зерна здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації.

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В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що мотивується це тим, що Аграрний фонд забезпечує у визначених Міністерством аграрної політики та продовольства обсягах реалізацію пшеничного та житнього борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду для кожної області, а також для Автономної Республіки Крим, м. Києва та м. Севастополя. За таких умов, наголошується у Пояснювальній записці до проекту, «в Україні зникла необхідність у існуванні механізму формування регіональних ресурсів зерна.

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У записці сказано, що «прийняття законопроекту дозволить зменшити кількість перешкод для пересування зерна територією України, знизить адміністративний тиск на аграріїв, при цьому в Україні продовжить функціонувати більш ефективний механізм забезпечення стабільних цін на хліб - реалізація Аграрним фондом борошна хлібопекарським підприємствам за фіксованими цінами для виробництва хліба масового вжитку».

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