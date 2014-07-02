ЄС скасовує обмеження на імпорт української соняшникової олії

Європейський Союз скасовує обмеження на імпорт української соняшникової олії.

Дане рішення Єврокомісія прийняла 1 липня, передає «АПК-Інформ».

У повідомленні відзначають, що рішення набуде чинності через 20 днів після його офіційного опублікування.

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Нагадаємо, що зазначені обмеження були введені в 2008 році після виявлення в українській соняшниковій олії мінерального парафіну.

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