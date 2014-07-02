ЄБРР профінансує будівництво біогазової установки на цукровому заводі

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть "Рокитнянскому цукрового заводу" (Київська обл.) фінансування в розмірі 7 млн євро на будівництво і введення в експлуатацію біогазової установки потужністю 2,25 МВт, повідомила прес-служба банку.

«Дана установка стане найбільшим об'єктом цього типу в країні. Генерована нею електроенергія буде відпускатися в енергосистему країни за узгодженим «зеленим» тарифом», - йдеться в повідомленні банку.

У ЄБРР уточнили, що зазначений пакет фінансування включає в себе 10-річний кредит від банку у розмірі 5,07 млн євро і 15-річний кредит Фонду чистих технологій на суму 2,03 млн євро.

При цьому у банку зазначили, що зазначені кошти будуть надані в рамках Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні загальною вартістю 140 млн євро.

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Як повідомляв УНІАН, у 2011 році «Рокитнянський цукровий завод» та Zorg Biogas AG (Швейцарія) домовилися про проектування біогазової станції, яка буде побудована на базі заводу. Загальна вартість проекту тоді оцінювалася в 80 млн євро.

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Довідка УНІАН. «Рокитнянський цукровий завод» входить у групу компаній «Сільгосппродукт». Потужність заводу з перероки цукрового буряка складає близько 3 тис.т/добу. У 2013 році чистий збиток підприємства зменшився на 14,6% - до 19,7 млн грн.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 травня 2014 р. банк взяв на себе зобов'язання щодо надання 8,4 млрд. євро в рамках 327 проектів у країні.