ЄС виділить Україні 3,8 млн євро на підвищення безпеки продуктів харчування

Європейський Союз надасть Україні 3,8 млн євро для модернізації системи контролю безпеки продуктів харчування, повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Згідно з повідомленням, реалізація цього проекту допоможе гармонізувати українське законодавство в цій сфері із законодавством ЄС, а також створити такий правовий клімат, який сприятиме виробництву безпечних продуктів харчування і кормів.

Проект розрахований на 33 місяці. В Україні проект буде упроваджувати консорціум на чолі з данською компанією Grontmij A/S, а також Державна ветеринарна служба Литви. Від української сторони в програмі візьмуть участь низка державних органів, зокрема, Держветфітослужба, Міністерство аграрної політики і продовольства, Міністерство охорони здоров'я та інші.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня Україна підписала економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС. Проте вже з 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дозволить вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

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Проте, на даний момент право експортувати свою продукцію до ЄС мають 4 українські птахофабрики, а також низка виробників казеїну, риби і меду, що обумовлене невідповідністю українського законодавства у сфері безпеки продуктів харчування європейському, а також відсутністю необхідної сертифікації в українських підприємств.