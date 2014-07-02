Білорусь слідом за Росією обмежує ввезення картоплі з України

Міністерство сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь у зв'язку зі зверненням Россільгоспнагляду з 10 липня обмежує ввезення продовольчої картоплі з України, говориться в повідомленні міністерства.

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Українська картопля, відвантажена до 10 липня, ввозитиметься до Білорусі за результатами карантинного фітосанітарного контролю.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд з 16 червня ввів тимчасові обмеження на ввезення продовольчої картоплі з України до Російської Федерації у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкту - золотистої картопляної нематоди.

У 2013 році українські виробники поставили на білоруський ринок картоплі на 531 тис. дол., що становить 17,3% виручки від загального експорту картоплі з України.