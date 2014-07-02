Міндоходів пропонує позбавляти волі за алкогольний фальсифікат

Міністерство доходів і зборів, яке знаходиться в стадії реорганізації у Державну фіскальну службу, передало до Міністерства фінансів України свої пропозиції щодо посилення контролю на ринку алкогольної продукції з метою скорочення тіньового ринку підакцизних товарів, повідомила прес-служба Міндоходів.

Зокрема, міністерство пропонує внести до Податкового кодексу норму щодо контролю за перевезенням спирту, спиртової дистиляту та біоетанолу.

«Це сировина, на нашу думку, повинна транспортуватися автотранспортними засобами, які в обов'язковому порядку повинні пройти сертифікацію і бути включені до єдиного реєстру «Автомобільних перевізників спирту», а також вони повинні бути обладнані GPS-маяками з зареєстрованими кодами IMEI в єдиному реєстрі», - цитує прес-служба заступника міністра доходів і зборів, який очолює податкову міліцію, Володимира Хоменка.

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Також Міндоходів пропонує посилити адміністративну відповідальність за торгівлю нелегальним алкоголем. Зокрема, за зберігання або транспортування алкогольних і тютюнових виробів податківці пропонують за рішенням суду штрафувати або відправляти на громадські роботи.

«Оскільки звичайні штрафи, як показує досвід, абсолютно неефективні, за повторне порушення ми пропонуємо карати виправними роботами до двох місяців. Те ж покарання пропонуємо за виготовлення і продаж фальсифікованих сигарет і алкоголю, а також за незаконне зберігання акцизних марок», - цитує прес-служба Хоменко.

Крім того, у Міндоходів вважають, що за незаконне виготовлення підакцизних товарів та створення підпільних цехів або незаконне ввезення сировини необхідно карати не штрафами, а позбавленням волі на термін від трьох до семи років.

За даними міністерства, на сьогоднішній день усі пропозиції Міндоходів знаходяться на розгляді в Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міндоходів заявили про намір запропонувати ряд змін у законодавство України з метою посилити вимоги для видачі ліцензій на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами у зв'язку з масовими порушеннями підприємцями в даній сфері.