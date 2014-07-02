Українські аграрії не будуть відвантажувати зерно через порти Криму
Усе українське зерно буде відвантажуватися через порти на материковій частині України.
Українські аграрії не відвантажуватимуть зерно нового урожаю через порти анексованого Російською Федерацією Криму, а перенаправлять його до портів материкової України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Кабінеті міністрів повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.
«Україна не відвантажуватиме зерно через порти на території Криму. Все українське зерно відвантажуватиметься через порти на материковій частині України», - сказав міністр.
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Як повідомляв УНІАН, 16 березня в АР Крим з масовими фальсифікаціями пройшов нелегітимний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими. 18 березня у Кремлі було підписано угоду про прийняття АР Крим і Севастополя до складу Росії.
Українські аграрії, за попередніми даними, у 2013/2014 маркетинговому році (МР, липень 2013 р. - червень 2014 р.) поставили на зовнішні ринки 32,4 млн тонн зернових, що на 42,1% більше, ніж у попередньому сезоні.