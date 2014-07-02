Українські аграрії не будуть відвантажувати зерно через порти Криму

Українські аграрії не відвантажуватимуть зерно нового урожаю через порти анексованого Російською Федерацією Криму, а перенаправлять його до портів материкової України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Кабінеті міністрів повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

«Україна не відвантажуватиме зерно через порти на території Криму. Все українське зерно відвантажуватиметься через порти на материковій частині України», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня в АР Крим з масовими фальсифікаціями пройшов нелегітимний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими. 18 березня у Кремлі було підписано угоду про прийняття АР Крим і Севастополя до складу Росії.

Українські аграрії, за попередніми даними, у 2013/2014 маркетинговому році (МР, липень 2013 р. - червень 2014 р.) поставили на зовнішні ринки 32,4 млн тонн зернових, що на 42,1% більше, ніж у попередньому сезоні.