«Миронівський хлібопродукт» змінив директора через перехід Косюка до влади
12:16, 03 липня 2014Агро
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Головним виконавчим директором агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» призначено Мельника.
Юрій Мельник раніше обіймав посаду першого заступника СЕО / Фото УНІАН
Головним виконавчим директором (СЕО) найбільшого виробника м'яса птиці в Україні агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП) призначено Юрія Мельника, який раніше обіймав посаду першого заступника СЕО, йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі.
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Мажоритарний акціонер компанії Юрій Косюк, який очолював компанію з моменту її створення в 1998 році, залишив посаду голови правління у зв'язку з анонсованим президентом України Петром Порошенком його призначенням першим заступником глави Адміністрації президента.
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