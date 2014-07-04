Українців зобов'яжуть реєструвати всіх корів і свиней

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин” (№ 4987-1).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 228 народних депутатів.

Законопроект розроблено з метою гармонізації законодавства України із законодавством Євросоюзу у сфері ідентифікації та реєстрації тварин і створення необхідних та достатніх умов щодо вирішенню ряду завдань.

Законопроект передбачає уточнення термінології, прав, обов’язків суб’єктів правовідносин у сфері ідентифікації та реєстрації тварин, шляхи фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, а також відповідальність за порушення законодавства в цій сфері.

Читайте такожМіністр пояснив, яку продукцію українські аграрії вже готові постачати до ЄС

Законопроектом передбачається:

встановлення ідентифікації всіх сільськогосподарських тварин, які утримуються на території України у господарствах всіх форм власності;

запровадження групового ідентифікаційного номера;

запровадження ідентифікації, централізованого обліку, реєстрації переміщень та забою сільськогосподарських тварин;

компенсація вартості робіт та послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться населенням, за рахунок державного бюджету, а також можливість компенсації такої вартості третіми особами тощо;

закріплення права юридичних і фізичних осіб вести облік тварин і подавати дані до Єдиного реєстру тварин в електронному або паперовому вигляді;

встановлення терміну протягом якого, адміністратор реєстру тварин зобов’язаний вносити дані, встановлені законом, а також оформляти та видавати ідентифікаційні документи;

встановлення вимоги щодо забезпечення доступу до інформації з Єдиного державного реєстру тварин;

встановлення детального порядку та умов переміщення тварин тощо.

Читайте такожРинок ЄС зможе компенсувати Україні втрату ринку Росії - експерт