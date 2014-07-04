Євросоюз допоможе Україні поліпшити контроль безпеки продуктів

Фахівці Європейського Союзу спільно з українською Державною ветеринарною і фітосанітарною службою займуться модернізацією системи контролю безпеки продуктів харчування, реалізувавши відповідний проект вартістю 6,2 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у п'ятницю повідомив заступник голови Держветфітослужби Віталій Башинський.

«Якщо за важливістю визначити цей проект серед всіх, які ЄС реалізує на території України, то, я думаю, що він четвертий за важливістю після підписання угоди про створення зони вільної торгівлі та після попередніх проектів, також реалізованих у цій сфері», - сказав Башинський, уточнивши, що цей проект реалізується в рамках Програми всеосяжного інституційного розвитку у сфері безпеки харчових продуктів в Україні з сумарним бюджетом в 10 млн. євро.

За його словами, ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на навчання 500 інспекторів Держветфітослужби проведенню аудиту українських виробників продуктів харчування на предмет їх відповідності нормам і вимоги ЄС.

«Наші інспектори, на жаль, мало обізнані з цього питання. Ми маємо мати таку систему контролю, яка визнаватиметься (в ЄС - УНІАН). Для цього ми маємо пройти навчання. Це стосується не тільки центрального апарату, а й територіальних органів Держветфітослужби, які здійснюють контроль на місцях», - пояснив заступник керівника українського відомства.

Крім того, реалізація цього проекту передбачає виділення Україні з європейського боку технічної допомоги на створення двох пунктів пропуску на кордоні з ЄС і з Російською Федерацією, які зможуть здійснювати повний митний контроль, грунтуючись на європейських стандартах.

«На жаль, враховуючи ту ситуацію, що склалася на сході країни, зараз під питанням один з пунктів пропуску, тому ми, можливо, його перенесемо, якщо ситуація найближчим часом не буде стабілізована», - уточнив Башинський.

В рамках програми вдосконалення контролю над безпекою українських продуктів харчування, за словами чиновника, також буде розроблена і впроваджена IT-програма, за допомогою якої вітчизняні інспектори зможуть підвищувати кваліфікацію, проходячи дистанційне навчання, а також стане можливим автоматично визначати рівень ризику щодо підприємств за наслідками попередніх інспекцій. Крім того, програма дозволить скоротити кількість перевірок виробників завдяки систематизації щотижневого збору інформації щодо них.

Складовими компонентами програми також стане модернізація системи відслідковуваності походження продовольчих товарів, а також впровадження Twinning-проекту, зміст якого ще перебуває в розробці.

Башинський також зазначив, що ЄС фінансуватиме цю програму безпосередньо, без безпосереднього надання коштів Держветфітослужбі.

«Торги, процедури поставок, навчання персоналу – все здійснюється за рахунок і за участю Європейської комісії в особі офіційного представництва в Україні. Ми маємо результат, ми маємо навчених людей, ми маємо устаткування, ми маємо систему, але при цьому самі гроші ми не розподіляємо», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, ЄС також надасть Україні 3,8 млн. євро на гармонізацію українського законодавства у сфері контролю безпеки якості продуктів харчування із законодавством ЄС, а також на створення такого правового клімату, який сприятиме виробництву безпечних продуктів харчування і кормів.

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