Росія заборонила молочку семи українських підприємств «Мілкіленда»

Федеральна служба по нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) з 4 липня заборонила ввезення на територію Російської Федерації продукції семи українських дочірніх підприємств одного з найбільших в Україні виробників молочної продукції групи «Мілкіленд», йдеться в повідомленні відомства.

Зокрема, Росспоживнагляд заборонив ввезення до РФ товарів які входять до «Мілкіленд» «Миргородського сироробного комбінату», «Чернігівського молокозаводу, «Славутського маслоробного комбінату, «Львівського молочного комбінату», «Роменського молочного комбінату», «Сумського молочного заводу» і компанії «Агролайт».

Згідно з повідомленням, причиною такого рішення стало виявлення порушень вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів.

Так, при дослідженні зразків сиру «Миргородського сироробного комбінату, Росспоживнагляд виявив їх невідповідність вимогам щодо жирно-кислотного складу. Крім того, за даними відомства, були виявлені факти забруднення молочної продукції виробництва українських підприємств «Мілкіленда».

Таким чином, враховуючи те, що в квітні Росспоживнагляд заборонив поставляти до Росії молочну продукцію «Охтирського сиркомбінату» і «Менського сиру», що входять до «Мілкіленду», на сьогодні всі українські заводи компанії, сертифіковані для поставок до РФ, позбавлені цього права.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Росспоживнаглядзаборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський маслоробний комбінат» та «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію. Слідом за Росією аналогічне рішення прийняв Казахстан.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» - один з найбільших виробників молочної продукції на ринках Росії та України. Група експортує молочну продукцію в більш ніж 30 країн світу. В Україні групі належать десять молокопереробних заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, у тому числі сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізуються під торговими марками «Добряна» і «Коляда».