Порошенко схвалив ліквідацію Державного земельного банку

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо функціонування Державного земельного банку».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 17 червня.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний земельний банк» було створено постановою Кабінету міністрів України від 2 липня 2012 р. та сформовано за рахунок коштів державного бюджету статутний капітал банку в розмірі 120 млн грн.

Передбачалось, що банк забезпечуватиме управління землями сільськогосподарського призначення державної власності та виконуватиме функцію з реалізації державних кредитних програм, передусім для середнього i малого бізнесу у сільській місцевості.