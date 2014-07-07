Укргідрометцентр прогнозує рекордний врожай зернових цього року

Український гідрометеорологічний центр прогнозує у поточному році валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні на рівні 63 млн тонн, що може стати одним із найбільших показників за роки незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Валовий збір всіх основних зернових культур в Україні становить близько 63 млн тонн. А можливо, під час наступного уточнення цього прогнозу ми ще 1-2 млн тонн додамо. Це буде один із найбільших урожаїв в Україні», - сказав Кульбіда.

Зокрема, урожай озимих зернових цього року агрометеорологія оцінює на рівні 26,7 млн тонн, ярового ячменю – 5,3 млн тонн, ярової пшениці – 0,4 млн тонн, кукурудза – 29,3 млн тонн, інші культури – близько 1,3 млн тонн.

При цьому Кульбіда зазначив, що вказаний прогноз складений з урахуванням урожаю в Криму, без якого від очікуваного валу слід відняти 1,2 млн тонн.

Високий урожай цього року Укргідрометцентр пояснює зростанням врожайності, що зокрема обумовлене хорошими погодними умовами під час зимівлі озимих і посівної кампанії ярових культур.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, українські аграрії в 2013 році зібрали 62,9 млн тонн зернових, що на 36,3% перевищило показник 2012 року.