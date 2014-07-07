Українські виробники спростовують звинувачення Росії в неякісній продукції

Один з найбільших виробників молочної продукції в Україні група компаній «Мілкіленд» спростовує заяву Росспоживнагляду про неналежну якість продукції українських заводів компанії, наслідком якого стала повна заборона на ввезення продукції групи до Російської Федерації.

«Застосування даних санкцій не стосовно конкретних товарів, а проти групи з 7 заводів, 4 з яких протягом останніх 5 років не постачали продукцію на територію Російської Федерації, свідчить про те, що дане рішення Росспоживнагляду не має відношення до якості нашої продукції», - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

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У «Милкиленді» також зазначили, що раніше кілька разів зверталися до російського відомства, на той момент воно частково обмежило поставки продукції групи до РФ, з метою налагодження конструктивного діалогу.

«На жаль, в контакт з нами Росспоживнагляд не вступив, і ми не отримали жодної відповіді на наші звернення», - констатували в компанії.

При цьому виконавчий директор «Мілкіленда» запевнив акціонерів і кредиторів компанії, що незважаючи на виниклі через рішення Росспоживнагляду труднощі зі збутом продукції, група зможе забезпечити виконання всіх своїх зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Росспоживнагляд заборонив ввезення в РФ молочної продукції 7 українських заводів «Мілкіленда» у зв'язку з виявленням порушень вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів. У квітні російське відомство обмежило постачання ще двох заводів групи в Україні.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» - один з найбільших виробників молочної продукції на ринках Росії та України. Група експортує молочну продукцію в більш ніж 30 країн світу. В Україні групі належать десять молокопереробних заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, у тому числі сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізуються під торговими марками «Добряна» і «Коляда».