Россільгоспнагляд знайшов в українському сирі антибіотики

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) виявив у сирах «Миргородського сироварного комбінату» (Полтавська обл.) і «Лозівського молочного заводу» (Харківська обл.) антибіотики тетрациклінової групи, а в яловичині виробництва київської компанії «Візит» – бактерії групи кишкової палички.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, у зв'язку з цим з 21 липня забороняється ввезення на територію РФ продукції «Миргородського сироварного комбінату», поставки з якого і так обмежені Россільгоспнаглядом з 4 червня.

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Стосовно продукції «Лозівського молочного заводу» і компанії «Візит» Россільгоспнагляд упровадив режим посиленого лабораторного контролю.

Таким чином, з урахуванням усіх обмежень і посилення контролю, які Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд застосували стосовно українських виробників молочної продукції, які найчастіше страждають від нападок російських відомств, із 27 сертифікованих для поставок до РФ українських компаній лише 5 можуть ввозити свою продукцію безперешкодно.

Довідка УНІАН. «Миргородський сироварний комбінат» збудований у Полтавській області в 1982 році. Підприємство виробляє тверді і плавлені сири, а також сухе знежирене молоко. Входить до складу групи «Мілкіленд».

«Лозівський молочний завод» - один із найбільших виробників згущеного молока і молочної продукції в Україні. Потенційна потужність підприємства становить 50 тонн молочних консервів на добу, що, за оцінками компанії, становить понад 10% від загального галузевого виробництва в Україні.

Компанія «Візит» займається оптовою торгівлею м'ясом і м'ясними продуктами.