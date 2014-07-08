Росія загрожує Молдові торговельною війною

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв попередив, що Росія може прийняти захисні заходи стосовно не тільки України, а й Молдови з Грузією, які наприкінці червня підписали Угоду про асоціацію з ЄС, пишуть "Ведомости".

Читайте такожУ Путіна визнали, що Україна вже не може вступити в Митний союзОсобливу увагу прем'єр доручив приділити Молдові - її парламент першим з трьох країн ратифікував угоду. Загрози для ринку Митного союзу ті ж, що і у випадку з Україною, хоч масштаб не той, вказав Медведєв: Молдова - теж член зони вільної торгівлі СНД та її товари ввозяться безмитно, при скасуванні торговельних бар'єрів з ЄС виникне ризик реекспорту європейської продукції під виглядом молдавської.

Читайте такожМолдова ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄСРосія - другий найбільший ринок для молдавських експортерів після ЄС: 26% експорту проти 46% (дані статбюро Молдови). За даними ФМС, на Молдавію припадає близько 0,2% російського товарообігу. Основна стаття молдавського експорту в Росію - продовольство.

Потрібно забезпечити захист ринку сільгосппродукції, закликав прем'єр. Як і у випадку з Україною, Росія може використовувати додаток 6 до Договору про зону вільної торгівлі СНД, заявив його перший заступник Ігор Шувалов. Якщо імпорт з країни - учасниці договору зросте настільки, що нашкодить російському ринку, Москва може скасувати преференції і ввести базовий митний тариф. Наступного тижня ці заходи розгляне Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК), повідомив Шувалов.