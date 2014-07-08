Мінагропрод шукає нові ринки для української молочної продукції

Міністерство аграрної політики і продовольства України готове максимально сприяти українським виробникам молочної продукції в питаннях диверсифікації їх експорту у зв'язку із системними обмеженнями поставок з боку Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив журналістам глава Мінагропроду Ігор Швайка.

«Ми диверсифікуємо ті напрями експорту нашої продукції, які були раніше орієнтовані на ринок Російської Федерації», - сказав Швайка.

За його словами, міністерство також має намір працювати над збільшенням збуту молочної продукції усередині країни, зокрема, над забезпеченням нею військових на сході України.

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Як повідомляв УНІАН, Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) з 4 липня заборонила ввезення на територію Російської Федерації продукції семи українських дочірніх підприємств одного з найбільших в Україні виробників молочної продукції групи «Мілкіленд».

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Таким чином, з урахуванням всіх обмежень і пожорсткішання контролю, які Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд застосували щодо українських виробників молочної продукції, які найчастіше потерпали від нападок російських відомств, із 27 сертифікованих для поставок до РФ українських компаній тільки 5 можуть ввозити свою продукцію безперешкодно.