Росія скасувала контроль за молочкою одного українського виробника

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) вивів із-під режиму посиленого лабораторного контролю молочну продукцію «Виробничого об'єднання «Моліс» (Запорізька обл.), йдеться в повідомленні відомства.

Россільгоспнагляд посилив контроль над продукцією «Моліс» наприкінці квітня цього року в зв'язку з виявленням у сухому знежиреному молоці підприємства антибіотиків.

Читайте такожРосія заборонила молочку семи українських підприємств «Мілкіленда» Довідка УНІАН. Виробниче об'єднання «Моліс» працює на ринку України з 1998 року. До складу підприємства входять Дніпрорудненський сироварний комбінат, Михайлівський маслозавод і Акимівський сирзавод. Основним напрямком діяльності «Моліс» є випуск сирної продукції. Компанія входить до трійки найбільших гравців ринку за обсягами виробництва плавлених сирів (із часткою 15%) і до десятки - за категорією сирних продуктів (3%). До асортименту компанії також входять масло, сметанні продукти, сухе молоко, суха сироватка та інші молочні продукти. Продукція компанія представлена ТМ «Моліс», «Моліка», «Молочний пан».