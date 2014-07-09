Китай готовий інвестувати в українське сільгоспмашинобудування

Китайська Народна Республіка готова вкладати інвестиції в розвиток сільськогосподарського машинобудування в Україні, а також у матеріально-технічне забезпечення українського аграрного виробництва.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства, про це на зустрічі з керівником міністерства Ігорем Швайкою заявила віце-президент китайської корпорації ССЕС, із якою Україну пов'язує 3-мільярдний кредит, Ян Цзінь.

Крім того, в ході зустрічі сторони підтвердили взаємне виконання всіх зобов'язань, передбачених кредитною угодою на поставки українського зерна до Китаю, висловили переконання в подальшій успішній реалізації цього проекту й максимальної активізації досягнутих раніше домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Експортно-імпортний банк Китаю домовився з українським урядом про надання Україні кредиту в розмірі 3 млрд дол. під державні гарантії на реалізацію проектів у агропромисловому комплексі. Згідно з досягнутими домовленостями, частина кредиту в розмірі 1,5 млрд дол. надавалася Державній продовольчо-зерновій корпорації України, яка повинна була купувати на вітчизняному ринку зерно для подальших поставок до Китаю (у 2013/2014 МР корпорація повинна поставити 4 млн тонн) через посередництво китайської корпорації ССЕС. Другу половину позики українська корпорація повинна була протягом п'яти років витратити на імпорт із КНР сільськогосподарської техніки, обладнання, засобів захисту рослин, добрив, елітного насіння, а також на будівництво об'єктів сільськогосподарської інфраструктури з використанням китайських комплектуючих.