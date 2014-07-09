Яценюк про експорт до Європи: двері відчинені, але туди майже ніхто не йде

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив різке незадоволення тим, як українські експортери використовують можливості відкритого європейського ринку.

«Я категорично не задоволений тим, як ми використовуємо наші можливості щодо експорту українських товарів до країн-членів Євросоюзу. Двері відкриті, але туди майже ніхто не йде. Ну, мед почали поставляти. Це, звичайно, важливо. Тільки там є й інші можливості, які, на жаль, не використані нашими суб'єктами», - заявив він у ході засідання уряду 9 липня.

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При цьому прем'єр закликав Міністерство економічного розвитку та торгівлі України активізувати роботу в цьому напрямку.

«Я ще раз звертаюся до профільного Мінекономрозвитку: для нас кожен зароблений долар і євро – це суттєва підтримка для української економіки, це створене робоче місце й це завоювання ринків. Я подивився статистику – вона поки дуже й дуже слабка», - підкреслив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня Україна та Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі. Політичну частину угоди було підписано сторонами 21 березня.

Водночас Європейський Союз із 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС.

Починаючи з моменту введення автономного преференційного торгового режиму ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який повинен діяти в перший рік після введення вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом дозволить збільшити щорічні обсяги вітчизняного експорту на третину.

Загальний економічний ефект від торгових преференцій ЄС для української економіки може становити 497 млн євро і включатиме 340 млн євро від збільшення експорту агропродукції.

Проте, на даний момент право експортувати свою продукцію до ЄС мають 4 українських птахофабрики, а також низка виробників казеїну, риби й меду, що обумовлено невідповідністю українського законодавства у сфері безпеки продуктів харчування європейському, а також відсутністю необхідної сертифікації в українських підприємств.