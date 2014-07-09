Фермерам Донбасу, які втратили урожай, пропонують замість компенсацій роботу

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір допомогти з працевлаштуванням у державних компаніях фермерам, що втратили свій урожай через військові дії у східних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в середу повідомив журналістам міністр агрополітики Ігор Швайка.

«Ми зараз опрацьовуємо залучення фермерів, які постраждали від дій терористів, міністерство запропонувало низку підприємств, куди ці люди будуть працевлаштовуватися. У державі немає грошей, щоб компенсувати втрачений урожай, але ми пропонуємо роботу людям, які втратили урожай», - сказав Швайка.

За його словами, міністерство розглядає можливість працевлаштування цих людей в інститути і господарства Національної академії аграрних наук.

«Можливо, ми проситимемо Академію аграрних наук, яка володіє системою, до якої входять кілька інститутів, і у них є дослідницькі господарства», - сказав міністр.

Швайка також додав, що кілька сільгоспвиробників вже погодилися на таку пропозицію міністерства. При цьому міністр висловив упевненість в тому, що люди, які зуміли створити і розвинути свій сільськогосподарський бізнес, зможуть налагодити роботу на державних підприємствах, що знаходяться у віданні міністерства.

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Як повідомляв УНІАН, у середині квітня російські озброєні бойовики і проросійськи налаштовані терористи захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську, а після незаконно проголосили створення так званих «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки». Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Для стабілізації ситуації в регіоні українська влада ухвалила рішення про проведення антитерористичної операції. На даний час у східних областях країни продовжується кровопролитний збройний конфлікт.