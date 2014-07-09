Росія скасувала посилений контроль м'яса українського виробника

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) вивело з-під режиму посиленого лабораторного контролю м'ясну продукцію виробництва компанії «Свіженька» (Чернівецька обл.), йдеться в повідомленні відомства.

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Россільгоспнагляд посилив контроль над продукцією компанії в травні поточного року у зв'язку з виявленням в охолодженій яловичині підприємства неприпустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року Россільгоспнагляд зняв обмеження на постачання продукції компанії «Свіженька» в РФ, яке діяло до 2011 року.

«Свіженька» займається виробництвом і реалізацією яловичини.