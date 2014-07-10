Зерно з анексованого Криму експортують до Саудівської Аравії

З 23 червня Крим почав експортувати зерно врожаю 2014 року до Саудівської Аравії і на Кіпр. Про це повідомляється на сайті Россільгоспнагляду.

З початку збирання ранніх зернових колосових культур кримські підприємства встигли намолотити 306,6 тисячі тонн ячменю і 334,3 тисячі тонн пшениці. При цьому прогнозований урожай зерна на окупованому півострові повинен перевищити 1 мільйон тонн. Паралельно з 23 червня налагодили експорт отриманого зерна до країн далекого зарубіжжя: в Саудівську Аравію було відвантажено 22 тисячі 648 тонн, на Кіпр - 4 тисячі 603 тонни ячменю 2 класу.

Читайте такожУ Криму простоюють зернові термінали

Читайте такожобмежено вивезення з Криму продовольчих товарів