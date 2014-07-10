Великі агрохолдинги можуть позбавити пільгового оподаткування ПДВ

Кабінет міністрів України допускає можливість переведення великих агрохолдингів на загальну систему адміністрування податку на додану вартість і скасування податкових пільг для цієї категорії виробників. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході роботи Третього всеукраїнського аграрного форуму.

Зокрема, пропонуючи варіанти реформи оподаткування в агросекторі, Яценюк сказав: «Перший варіант – залишити все як є. Це непрацюючий варіант. Другий варіант – поділити: великі компанії перевести на загальну систему адміністрування ПДВ, фермерів і малі компанії – залишити на діючій системі», - сказав Яценюк.

Читайте такожВ Україні скасували норму щодо формування регіональних запасів зерна

Таким чином, за словами прем'єра, для 90% сільгоспвиробників збережеться пільговий режим оподаткування.

Водночас, Яценюк звернув увагу, що діюча система сплати ПДВ є зручним способом «відмивання грошей», тому її збереження «сильно лобіюється». «Деякі кричать залишити стару систему з ПДВ. Звичайно, залишімо. Тому що це мільярди гривень, які відмиваються. А тим, кому ці гроші повинні прийти, вони не приходять», - наголосив Яценюк.

Він запропонував аграрним асоціаціям розробити свій варіант реформування оподаткування агрогалузі, але наголосив, що це треба зробити найближчим часом. «У 2014 році повинно бути чітке бачення реформування оподаткування», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, переведення агровиробників на загальну систему оподаткування є однією з вимог ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, разом з яким уряд нашої країни реалізовує програму реформ. Згідно з планом програми, питання реформування оподаткування агрогалузі повинно бути розглянуте і затверджене урядом вже у вересні поточного року. За оцінками фонду, скасування пільг із сплати ПДВ для експортерів зерна дасть змогу акумулювати до бюджету до 0,3% ВВП.

Водночас, нині в Україні діє режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників, запроваджений у 1998 році. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумулювання сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.

Самі аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу щодо спецрежиму оподаткування. Мінагропрод у свою чергу обіцяв аграріям не змінювати систему оподаткування аж до січня 2016 року.