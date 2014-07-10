Великі агрохолдинги можуть позбавити пільгового оподаткування ПДВ
Кабмін розглядає можливість переведення великих агрохолдингів на загальну систему оподаткування ПДВ.
Кабінет міністрів України допускає можливість переведення великих агрохолдингів на загальну систему адміністрування податку на додану вартість і скасування податкових пільг для цієї категорії виробників. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході роботи Третього всеукраїнського аграрного форуму.
Зокрема, пропонуючи варіанти реформи оподаткування в агросекторі, Яценюк сказав: «Перший варіант – залишити все як є. Це непрацюючий варіант. Другий варіант – поділити: великі компанії перевести на загальну систему адміністрування ПДВ, фермерів і малі компанії – залишити на діючій системі», - сказав Яценюк.
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Таким чином, за словами прем'єра, для 90% сільгоспвиробників збережеться пільговий режим оподаткування.
Водночас, Яценюк звернув увагу, що діюча система сплати ПДВ є зручним способом «відмивання грошей», тому її збереження «сильно лобіюється». «Деякі кричать залишити стару систему з ПДВ. Звичайно, залишімо. Тому що це мільярди гривень, які відмиваються. А тим, кому ці гроші повинні прийти, вони не приходять», - наголосив Яценюк.
Він запропонував аграрним асоціаціям розробити свій варіант реформування оподаткування агрогалузі, але наголосив, що це треба зробити найближчим часом. «У 2014 році повинно бути чітке бачення реформування оподаткування», - сказав Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, переведення агровиробників на загальну систему оподаткування є однією з вимог ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, разом з яким уряд нашої країни реалізовує програму реформ. Згідно з планом програми, питання реформування оподаткування агрогалузі повинно бути розглянуте і затверджене урядом вже у вересні поточного року. За оцінками фонду, скасування пільг із сплати ПДВ для експортерів зерна дасть змогу акумулювати до бюджету до 0,3% ВВП.
Водночас, нині в Україні діє режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників, запроваджений у 1998 році. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумулювання сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.
Самі аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу щодо спецрежиму оподаткування. Мінагропрод у свою чергу обіцяв аграріям не змінювати систему оподаткування аж до січня 2016 року.