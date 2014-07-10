Яценюк запропонував державі позбутися монополії на виробництво спирту

Кабінет міністрів України виступає за приватизацію державного концерну «Укрспирт» в рамках загальнодержавної масштабної програми приватизації державних компаній, заявив у ході роботи Третього всеукраїнського аграрного форуму прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми оголосимо наймасштабнішу приватизацію за всі 23 роки. Вважаю, що компанія «Укрспирт» має бути приватизована», - сказав Яценюк.

При цьому він наголосив, що на даний момент більшість держкомпаній є неефективними і націленими на розкрадання державних коштів. «Я вважаю, що будь-які держкомпанії, холдинги та інша нечисть, яка була створена, є неефективними компаніями, які націлені лише на розкрадання коштів, одержаних під державні гарантії», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що основою бізнесу в Україні має бути приватний сектор.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до затвердженого на 2014 рік державного бюджету, від приватизації планується одержати 19,4 млрд грн, від оренди до кінця року планується одержати 794 млн. грн. План надходжень від дивідендів на цей рік не встановлено. Надходження від приватизації в січні-червні 2014 року становили 51,5 млн. грн або лише 0,3% від запланованих на цей рік надходжень.

Державне підприємство «Укрспирт» має монопольне становище на виробництво етилового спирту в Україні.