Аграріям обіцяють відновити практику компенсації відсотків за кредитами

Кабінет міністрів Україні розраховує з 2015 року відновити практику компенсації аграріям процентної ставки за банківськими кредитами, яка останніми роками не працювала через цілу низку причин, зокрема фінансового характеру. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час роботи Третього всеукраїнського аграрного форуму.

«Ми наступного року відновлюватимемо програму компенсації процентної ставки за кредитами для АПК», - сказав прем'єр. Він відзначив, що така програма по суті своїй «найбільш ефективна і найменш корупційна».

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Як повідомляв УНІАН, близько 75% фермерів зазначають, що обмежений доступ до фінансування є ключовою проблемою їхнього подальшого розвитку. Водночас, експерти відзначають, що можливості банків кредитувати підприємства аграрного сектору часто обмежені у зв'язку з відсутністю якісної застави, оскільки інфраструктура, побудована за радянських часів, спрацьована і застаріла, а приймаючи в заставу майбутній урожай, банк несе значний ризик втрати предмету застави.

За оцінками Міністерства аграрної політики і продовольства, зробленим у травні цього року, посівна кампанія 2014 року обійдеться українським аграріям в 42,8 млрд грн, із яких 8 млрд грн необхідно залучити у вигляді кредитів. При цьому аграрні асоціації неодноразово заявляли про те, що цього року банки істотно скоротили програми кредитування агропромислового сектора, через що сільгоспвиробники опинилися в умовах дефіциту коштів при проведенні посівної.

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18 квітня цього року Національний банк України з метою підтримки агропромислового сектору країни почав проводити спеціальні аукціони з продажу ресурсів для кредитування сільгоспвиробників.

Також НБУ дозволив банкам перевищувати встановлені кредитні межі у разі, якщо це необхідно для надання кредитів аграріям.