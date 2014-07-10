Мінагропрод вирішив з'ясувати, хто експортував 30 тис. тонн зерна з Криму

Міністерство аграрної політики і продовольства (Мінагропрод) доручило Державній ветеринарній і фітосанітарній службі України з'ясувати, хто і яким чином зміг експортувати 30 тис. тонн зерна з анексованого Росією Криму до Саудівської Аравії та Кіпру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час ІІІ Всеукраїнського аграрного форуму повідомив міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

«Як вони змогли експортувати – я не знаю, тому що це суверенна територія України. Без наших фітосанітарних сертифікатів цього робити не можна. Я вчора дав завдання вирішити питання, що відбувається із зерном з Криму. Дав доручення Держветфітослужбі», - сказав Швайка.

За словами президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, також присутнього на форумі, спочатку з'явилася інформація, що незаконним експортером виступила українська компанія, проте та заявила, що її зерно було відібране підприємством з Росії.

«Це незаконний експорт. Спочатку було відомо, що це українська компанія. Потім ця компанія, не хочу її називати, сказала, що це не вони, а якась російська компанія, яка відібрала зерно», - сказав Козаченко.

Разом з тим генеральний директор одного з найбільших експортерів зерна в Україні компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський упевнений, що цей експортер кримського зерна у будь-якому разі понесе покарання.

«Є зовнішні юридичні та економічні чинники, які підтверджують, що безкарно і без наслідків у майбутньому немає такої можливості (здійснювати експорт зерна з окупованого Криму – УНІАН)», - сказав Вадатурський.

При цьому він зазначив, що юридично порти Криму закриті для заходження суден інших країн, а ті судна, які все ж таки в них заходять, не повинні прийматися в країнах, що працюють відповідно до конвенцій ООН.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Россільгоспнагляд повідомив, що з Криму було експортовано 30 тис. тонн зерна до Саудівської Аравії та Кіпру, проте відомство не уточнило, хто виступив експортером і яким чином були здійснені поставки.