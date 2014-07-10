Яценюк розповів, як за допомогою кукурудзи можна домовитися про газ

Україна здатна протягом найближчих 10 років потроїти обсяг виробництва сільськогосподарської продукції і разом із стратегічними партнерами, зокрема зі США, взяти під контроль до 65% світового ринку кукурудзи, заявив у ході роботи Третього всеукраїнського аграрного форуму прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Основне завдання, яке стоїть перед Україною, - захопити лідерство на ринку продовольства, - сказав прем'єр-міністр. - У десятирічній перспективі країна може потроїти обсяг виробництва сільгосппродукції. На ринку кукурудзи Україна разом із США може контролювати 65% світового ринку. І коли ти контролюєш 65% світового ринку, набагато простіше про все домовлятися. У тому числі й про газ».

Він наголосив, що для реалізації цих цілей Україні необхідно залучити масштабні інвестиції в агропромисловий сектор. І уряд вже веде відповідні переговори із західними партнерами, у тому числі зі США про поставки техніки і технологій в Україну.

Крім того, прем'єр прокоментував прогнози на майбутній урожай. Зокрема, говорячи про врожай цього року, прем'єр повідомив, що він «буде більший за середньостатистичний показник за останні п'ять років».

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Як повідомляв УНІАН, український гідрометеорологічний центр прогнозує в поточному році валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні на рівні 63 млн тонн, що може стати одним з найбільших показників за роки незалежності України. За даними Державної служби статистики, українські аграрії у 2013 році зібрали 62,9 млн тонн зернових, що на 36,3% перевищило показник 2012 року.

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