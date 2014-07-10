Аграрії Луганщини просять компенсувати їм втрати врожаю від військових дій

Аграрії Луганської області потребують фінансової компенсації втрат урожаю, яких вони зазнали внаслідок бойових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час ІІІ Всеукраїнського аграрного форуму повідомив голова Асоціації фермерів та приватних землевласників України в Луганській області Сергій Ковальов.

«Держава має сказати, що ми вам компенсуємо втрати від недобору врожаю, згоряння полів та інших проблем», - сказав Ковальов, але не зміг оцінити необхідні обсяги компенсацій.

За його словами, на сьогоднішній день на півдні Луганської області згоріло близько 1,6 тис. га полів. Однак найбільша проблема фермерів, які працюють у зоні АТО, за словами Ковальова, це те, що вони зараз не можуть забрати зерно.

«Найбільша проблема в тому, що там, де активні дії, збирати неможливо - заміновані поля, є ризики втрати людей і техніки. А час збирання обмежений», - пояснив Ковальов.

При цьому він запевнив, що валового збору зерна в Луганській області все одно вистачить для того, аби забезпечити продовольчу безпеку регіону.

«Але реальний урожай, щоб виконати план з накопичення ресурсів продбезпеки, є», - сказав він.

За словами міністра аграрної політики і продовольства України Ігоря Швайки, також присутнього на форумі, завтра (11 липня) планується зустріч з представниками Міністерства фінансів, на якій буде обговорюватися можливість фінансової компенсації фермерам Донбасу втрат врожаю внаслідок бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод заявив про намір допомогти з працевлаштуванням у державних компаніях фермерам, які втратили свій урожай внаслідок військових дій у східних регіонах України. Зокрема, міністерство розглядає можливість працевлаштування цих людей в інститути і господарства Національної академії аграрних наук.

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Довідка УНІАН. У середині квітня російські озброєні бойовики і проросійськи налаштовані терористи захопили адміністративні будинки у ряді міст Донецької області, а також у Луганську, а після незаконно проголосили створення так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Для стабілізації ситуації в регіоні українська влада прийняла рішення про проведення антитерористичної операції. В даний час у східних областях країни триває кривавий збройний конфлікт.