Україна відкриє торгові представництва для просування продукції АПК за кордоном

Кабінет міністрів України розраховує відкрити офіси торгових представників у країнах і на ринках, що представляють найбільший інтерес і перспективу для української продукції, перш за все, аграрного сектору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час роботи Третього всеукраїнського аграрного форуму.

«Урядом будуть створені офіси торгових представників України в тих ключових країнах, на ринках яких є перспектива», – сказав Яценюк.

За його словами, це один із найбільш ефективних методів просування української продукції на зарубіжних ринках.

Присутній на форумі міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка також сказав, що на сьогоднішній день йдеться про відкриття представництв у п'яти країнах. Водночас Швайка не уточнив, про які саме держави йдеться.

Раніше глава уряду відзначав, що Україна в найближчі 10 років здатна потроїти виробництво сільськогосподарської продукції та спільно з партнерами, особливо з США, взяти під контроль до 65% світового ринку кукурудзи.

Як повідомляв УНІАН, аграрний сектор України забезпечує близько 25% експортної виручки країни. У 2013 році товарообіг української сільгосппродукції перевищив 23 млрд дол.

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З 23 квітня цього року Євросоюз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС. 27 червня Україна завершила процес підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, що передбачає створення зони вільної торгівлі. За прогнозами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, робота в рамках ЗВТ дозволить Україні збільшити загальний показник експорту на третину.

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Разом з тим, у Міністерстві аграрної політики України відзначають, що європейський ринок – це один із можливих ринків збуту української продукції. Є й інші напрями – перш за все, ринки Азії й Африки.

Водночас, у Мінагропроді підтверджують, що падіння обсягу експорту української сільськогосподарської продукції на ринок Російської Федерації за 5 місяців 2014 року становило більш як 30%.