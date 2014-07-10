Росія може заборонити ввіз продовольства в ручній поклажі з України





"Ми будемо змушені вводити обмеження на провезення продовольства в ручній поклажі через недовіру до роботи Держветфітослужби України", - сказав голова відомства Сергій Данкверт, передає ІТАР-ТАСС.

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Очільник відомства додав, що на практиці виявляються випадки перевезення великих партій продукції під виглядом ручної поклажі. "Це має характер масового експорту під виглядом ручної поклажі", - сказав він.

Раніше Россільгоспнагляд продовжив термін ввезення в Крим товарів за дозволами, виданими Держветфітослужбою України, до 1 жовтня 2014 року.